Заседание исполкома. Готовность объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период

На расширенном заседании районного исполнительного комитета обсудили вопрос готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период и состояние промышленной безопасности в регионе. Но начали с приятных моментов – новых назначений и вручений почетных грамот.

Плановое заседание Мозырского райисполкома в расширенном составе начали с приятных моментов. Председатель Елена Павлечко озвучила новые кадровые назначения в районе. Открытое акционерное общество «Мозырьстройматерилы» теперь возглавляет Сергей Хилько. Начальником территориального центра соцобслуживания населения стал Андрей Ткач. А руководить межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира отныне будет Валерий Лукашевич.

По поручению губернатора Гомельского облисполкома двум мозырянам – главе «Агроинторга» Геннадию Киринскому и главному санитарному врачу Александру Грамовичу, — вручены почетные грамоты за многолетний добросовестный труд. Также решением совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси грамотой отмечен Михаил Пашинский.

От тем праздничных участники заседание перешли к вопросам насущным. На повестке дня – тема готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Настоящую оценку деятельности коммунальников, конечно, даст предстоящая зима. А пока директор Мозырскогорайжилкомхоза Петр Хамутовский озвучил, что сделано, чтобы погодные экзамены выдержать на «отлично».

В сезоне заменены почти 9 километров тепловых сетей, проводятся работы по автоматизации котельных в Мелешковичах, Моисеевке и Творичевке. На очереди – котельные в Новиках, Рудне и на улице Социалистической в Мозыре. По линии водоканала произведено профилактическое обслуживание более тысячи км водопроводных и канализационных сетей. Большой объем работ проделан на объектах жилфонда – ремонтировались кровли и стыки стеновых панелей, заменялись системы регулирования тепловой энергии и вышедшее из строя насосное оборудование. Активно готовятся к зиме предприятия транспорта и предприятия, обслуживающие городские, районные и республиканские дороги. А вот насколько эффективным окажутся все предпринятые меры, станет известно уже через несколько недель.