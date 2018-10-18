Меры, направленные на противодействие и выявление коррупционных преступлений и иных правонарушений обсудили в рамках семинара-совещания, который прошел на базе Мозырскогорайиспополкома. На мероприятие пригласили руководителей организаций, которые впоследствии донесут важную информацию должностным лицам на местах.

За девять месяцев 2018 на территории района выявлено 31 преступление коррупционной направленности. Из них 24 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 20 фактов взяточничества, 3 факта хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном и особо крупном размерах. В целом, по сравнения с аналогичным периодом прошлого года фиксируется уменьшение такого рода преступлений. Не допустить. Это приоритетное направление в работе правоохранительных органов. Осознание того, что преступление будет раскрыто, а фигуранты понесут заслуженное наказание – это лучшая профилактика.

В 2018 преступления коррупционной направленности выявлялись в сферах промышленности и строительства, лесного хозяйства, охраны животного и растительного мира. В общем массе доминируют получение взятки и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Некоторые фигуранты уже получили реальные сроки. Один из последних примеров – инженера по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении РУП «Белтехосмотр» за получение взятки суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ