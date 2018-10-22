Выездной день охраны труда прошел на базе трамвайного управления ОАО «Мозырский НПЗ»

Выездной день охраны труда – мероприятия для Мозырщины традиционное. Проводится регулярно, предприятия выбираются не случайно. На этот раз выбор пал на одно из подразделений нефтеперерабатывающего, Трамвайное управление. Основная причина – рост травматизма на производствах района в целом и на территории Мозырского НПЗ в частности. Так,за 9 месяцев 2018 года в районе зарегистрировано 8 несчастных случаев с тяжелым исходом и 2 несчастных случая, приведших к смерти. 4 человека получили тяжелые производственные травмы. В трамвайном депо собрались десятки представителей предприятий города и района.Главная его цель перенять положительный опытом, если нужно, указать на недостатки.

В трамвайном депо действительно было что посмотреть. Начиная от условий работы и отдыха сотрудников, учебных классов, заканчивая конкретными примерами устранения ЧП. Моделируемая ситуация: вагон сошел с рельсов. На ликвидацию ЧП приезжает аварийная бригада. Таковых, кстати, в трамвайном депо 4. На сдвижную тележку устанавливают домкрат. Он может поднимать грузы до 30 тонн. Вес трамвая – 17 тонн. Понемногу вагон отрывается от земли. Точные движения помогают ему снова встать на рельсы.Подобные ситуации на практике происходят довольно редко. В последний раз трамвай сходил с рельсов в прошлом году. Тренировки аварийных бригад проводят один раз в месяц. Оборудование держат наготове в исправном состоянии. Кроме этого здесь следят за трудовой дисциплиной и обеспечивают работникам комфортные условия труда.Как показывают расследования, более 40 процентов несчастных случаев на производстве происходят по вине самих работников или в результате нарушений правил техники безопасности. Именно поэтому вопросам охраны труда в Мозырском районе продолжают уделять повышенное внимание.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ