Волонтеры Красного Креста в День пожилых людей посетили пациентов Слободской больницы

Традиционно в первый день октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. В эти дни принято одаривать вниманием тех, кто всегда был рядом,кто нас вырастил и воспитал.Мозырская организация Красного Креста ежегодно организовывает поздравительные акции.

Волонтеры Мозырской организации Красного Креста, студенты медколледжанынешний День пожилых людей решили провести в Слободской участковой больницы. Для местных пациентов, которые достигли почтенного возраста, была подготовлена трогательная праздничная программа. Адресатамакции вручили поздравительные открытки и фотографии-портреты. Зрители в зале с интересом наблюдали за происходящим на сцене, вместе с улыбчивыми ведущими вспоминали праздничные дни октября, дружноподпевали вокалистам коллектива «МедИкс» и ансамблю первокурсников, громко аплодировали талантливым артистам медицинскогоколледжа. После яркого представления волонтеры посетили тех пациентов, которые не смогли побывать на концерте. Поднять настроение, зарядить энергией и дать стимул, чтобы бороться с недугами – цель праздничной акции, приуроченной ко Дню пожилых людей.