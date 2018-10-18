Вместе за электробезопасность. В Мозыре один из вагонов трамвая стал агитационным щитом, призывающим выполнять правила поведения, от которых напрямую зависит здоровье и жизнь. Инициатором выступил Энергонадзор. Полезную инициативу поддержало руководство района и дирекция нефтеперерабатывающего завода, трамвайное управление –

это структурное подразделение НПЗ.

В Мозыре появился мобильный стенд, посвященный пропаганде электробезопасности. Пестрый трамвай в тематических наклейках будет курсировать по привычному маршруту «депо – НПЗ». Помимо перевозки пассажиров его задача – заставить мозырян задуматься о том, что жизненно важно. Инициатор проекта Энергонадзор. Это далеко не первая профилактическая акция.

Мы живем в мире электричества. Ток невидим, не имеет запаха и цвета. В этом его и коварство. Единственная защита – выполнять правила. Первые пассажиры тематического трамваядети, ученики 15 школы. Профилактика электробезопасности адресована и взрослым, и детям. К слову, энергонадзор весьма плотно работает с подрастающим поколением. На базе 10 школы появится специальный класс по электробезопасности. В свою очередь, отдел образования делают все возможное, чтобы всячески оберегать своих несовершеннолетних подопечных мозырян, как самостоятельно, так и с помощью профильных организаций.

На улице, дома, на производстве, стройке нас окружают электрические сети и электроустановки, электрическое освещение и электроприборы. Мозырь – промышленный район. А промышленность, как известно, всегда соседствует с опасностью.

Безоговорочное знание и выполнение правил безопасности. Профилактика – это основа основ. Планируется, что вскоре к электробезопасности своим внешним видом будут призывать мозырян и городские автобусы.

Виктория Синицкая, Николай Капустин. ТКМ