В ЖЭУ № 1 работала смотровая комиссия. Упор на профилактику пожаров

С 15 октября в Беларуси стартовала республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от нихв жилье «За безопасность вместе!». Именно этой теме была посвящена работа нынешней смотровой комиссии.

В первом ЖЭУ работа смотровой комиссии началась с проблемного адреса. В многоэтажке по ул. 17 сентября весь подъезд ополчился против соседки. Сердобольная женщина у себя в квартире якобы организовала приют для животных. По словам местных жителей, собаки гадят, лают и кусаются. Сама хозяйка, хотя и была уведомлена о визите представительной делегации заранее, двери не открыла. По телефону женщина сказала, что она на работе. Этот вопрос возьмут на контроль соответствующие органы.А вот в этом доме видеть смотровую комиссию были рады. 91-летняя Анна Степановна Ивашкевич с гордостью показывает гостям свое заслуженное удостоверение ветерана труда. Пожилая женщина живет одна, но чисто формально. Любимую маму без внимания и заботы не оставляют сыновья. И участок помогут убрать, и другие насущные хлопоты берут на себя.

Первоочередная тема работы смотровых комиссий осенью – это проверка печного отопления и газового оборудования. С 15 октября в Беларуси стартовала республиканская

профилактическая акция по предупреждению пожаров «За безопасность вместе!». В ее рамках на данный момент и работают смотровые комиссии – это пренебрежение элементарными правилами. При проведении республиканской профилактической акции, направленной на пропаганду безопасного поведения и жизнеобеспечения, особое вниманиеуделяется одиноким и пожилым, инвалидам, семьям, в которых детинаходятся в социально опасном положении. Масштабное мероприятие поддержали Министерство внутренних дел, Министерствотруда и социальной защиты, педагоги, журналисты, коммунальщики, медики и энергетики. Инициатор – Министерство по чрезвычайным ситуациям, призывает всех белорусов поддержать жизненно важную акцию.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ