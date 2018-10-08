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Рубрика: Новости

В воскресенье в районе деревни Боков в результате ДТП погиб велосипедист

8 октября 2018, 20:07

7 октября около часа дня в районе деревни Боков под колесами автомобиля оказался 66-летний велосипедист, местный житель. По словам 38-тилетнего водителя «Лады», когда его машина поравнялась с велосипедистом, тот резко, не предупреждая никакими сигналами, повернул налево. В результате столкновения пенсионер упал и ударился головой об асфальт. Смерть наступила мгновенно. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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