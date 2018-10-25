В сквере с символичным названием «Содружество поколений» появились новые деревья. Аллея из рябин, кленов, лип высажена в честь 100-летия комсомола

В эти дни Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодёжи отмечает 100 лет со дня создания. В Мозыре на память о красивом юбилее останется высаженная аллея из рябин, кленов и лип.

Молодость, энтузиазм, созидание и единство во благо Родины. Именно с этими понятиями ассоциируется комсомол. И хотя самой массовой молодежной организации, впрочем, как и СССР, уже давно нет, но память о ней сохраняется и приумножается. Беларусь не рассталась с комсомолом. В честь столетнего юбилея в Мозыре была высажена аллея. Мероприятие по посадке деревьев объединило людей разных профессий и возрастов: депутаты, военные, школьники, ветераны.

Оксана Ковалькова, Член Постоянной комиссии Совета Республики и директор 16 школы, на полезное мероприятие пришла не одна, а с учениками. Преемственность поколений, сохранение традиций и накопленного опыта. Прошлое и будущее неразрывно связаны. Нынешнему поколению есть, чему поучиться у комсомольцев, уверена Оксана Михайловна.

Сквер с символичным названием «Содружество поколений» был заложен в 2013 году. Тогда в реализации проекта принимали участие сотрудники исправительной колонии, сегодня они тоже в первых рядах, вместе со своими коллегами из стрелковой роты.

Совместными усилиями и благодаря содружеству поколений в сквере появились десятки рябин, кленов и лип. На каждом деревце праздничная табличка: в честь столетия комсомола.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ