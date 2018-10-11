В преддверии Дня матери каждый работник «Мозырьпромстрой» смог подписать и отправить поздравительную открытку для самых близких и родных людей

В воскресенье, 14 октября, мозыряне отметят один из самых добрых и светлых праздников – День матери. Теплые и искренние слова самому дорогому человеку в мире адресуют школьники и студенты, рабочие предприятий и офисные служащие. А в ОАО «Мозырьпромстрой» в канун праздника организовали душевную акцию, во время проведения которойу импровизированного почтового отделения выстроилась настоящая очередь. И хотя, говорят, отправлять реальные открытки сегодня не модно, у строителей – другое мнение. Ведь в каждое такое письмо вкладывается частичка души отправителя.

В офисном здании «Мозырьпромстрой» трудится порядка ста человек. Однако поучаствовать в акции спешили и те, кто работает на объектах. Строители поздравляли мам и бабушек, свекровей и тещ, жен и близких подруг. В это воскресенье яркую открытку из конверта с улыбкой достанут несколько сотен прекрасных адресатов.