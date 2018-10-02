В понедельник в Мозыре произошло ДТП. Пострадал водитель мопеда

64-летний мозырянин, управляя мопедом «Хорс 057»,на бульваре Юности, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат», который ехал по главной. Удар получился довольно сильный. Двухколесное транспортное средство превратилось в груду металлолома. Водителя мопеда увезла скорая помощь. Со сложным переломом ноги, ссадинами и ушибами он госпитализирован в травматологическое отделение. По факту следователи проводят проверку.