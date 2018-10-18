В подвале вода, в квартире – сырость. Очередной звонок на горячую линию «Телеканала» стал поводом для сюжета



В подвале вода, в квартире – сырость. Жильцы дома №81а по ул. Пролетарская устали бороться за право жить в комфортных условиях. Сразу несколько человек вышли для того, чтобы пообщаться с корреспондентом «Телеканала» и рассказать о том, каково жить в этом многоквартирном доме. Большинство собравшихся– жильцы первого этажа.По словам молодых мам, в подвальном помещении постоянно стоят лужи. От этого сырость в квартирах, плесень на стенах, обои, которые отходят от стен. Но самое главное – болеющие дети.

Семье Аниты Вергейчик «повезло» особенно. Ее квартира угловая. Уже при входе ощущения, что находишься на пороге в баню. Даже объектив камеры поначалу потеет. Анита демонстрирует плесень на стенах, а еще покрытую налетом плесени детскую одежду и обувь. Что одному – плохо, другому – самое то. Постоянными жильцами здешних квартир стали слизни и блохи.

Попасть в подвальное помещение съемочной группе не удалось. Он оказался запертым. На призывы жильцов открыть подвал коммунальники не отреагировали.

В ЖЭУ-2 корреспондентов заверили, что в подвале сейчас сухо. Однако фотокадры, сделанные жителями дома накануне, говорят об обратном. Что касается причин сырости, сотрудники ЖЭУ винят в этом самих жильцов, а точнее, говорят о неправильной эксплуатации квартир. Соглашаться с такими обвинениями женщины не собираются. Если климат в их квартирах останется прежним, правду они будут искать в местной администрации.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ