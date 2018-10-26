В ноябре поликлиника №4 переедет на новое место. Платные медицинские услуги можно будет получить по адресу Малинина, 9

Решение о создании Мозырской городской поликлиники №4 было принято исполкомом еще в 2005 году. Первых посетителей в этом здании приняли в октябре 2007. Сегодня любой желающий, вне зависимости от места жительства и гражданства, может получить здесь квалифицированную помощь на платной основе.Коллектив из 100 человек, 176.000 посетителей в год. С ноября весь этот поток перенаправят в другом направлении. Поликлиника сменит место дислокации. С Котловца, 14 она переедет на Малинина,9 в бывшее здание районной поликлиники. Решение было принято в связи с оптимизацией условий амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Рациональное использование освобожденных площадей позволит оказывать помощь в полном объеме, в том числе и сельскому населению. Предварительно, свои двери по новому адресу поликлиника №4 откроет с 5 ноября.