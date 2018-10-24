В Мозырском областном лицее отметили День лицеиста. Своим появлением этот день обязан учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку. 19 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие известные деятели прошлого. В календарь праздничных дат День лицеиста вернулся в 1990-х годах, когда в систему образования вновь вернулось понятие «лицей». Чем сегодня живут лицеисты и как чувствуют себя в новых стенах бывшие школьники? В гостях у лицея побывала наша съемочная группа.

Лицей отмечает свой очередной профессиональный праздник. Как всегда ярко и впечатляюще. В холе лицеисты музицируют и встречают гостей стихотворными приветствиями. Праздник расписан буквально по минутам. Чаепития, прогулки на свежем воздухе, музыкальные перемены, и пушкинские чтения. Праздник – это не только поздравления, а целый день, расписанный по минутам. Торжественная линейка задает тон, ее открывают под громкие раскаты барабанов.

Кроме виновников торжества, лицеистов, на ней присутствуют многочисленные гости. Поздравления и теплые пожелания и от тех, кто является опорой и главным двигателем прогресса – родителей. На линейку они приехали из разных уголков Гомельщины. По традиции, в День лицеиста состоялась инаугурация правительства Лицейской Республики. С начала учебного года прошло совсем немного времени, но, тем не менее, даже десятиклассники уже почувствовали особую атмосферу, которая царит в этом заведении.

Лицеисты в унисон говорят, они чувствуют себя большой семьей. Даже деление на классы и параллели здесь не сказывается на качестве общения.Все ребята проведут в лицее всего два года. Это время педагоги постараются сделать максимум, чтобы юноши и девушки четко видели цель и шли к ней совершенно осознано.Кстати, прошлый учебный год для Мозырского областного лицея был по-настоящему плодотворным. Это можно сказать, анализируя степень удовлетворенности родителей и детей процессом, качеством и условиями обучения.

В прошлом году лицеисты впервые отправились в Голландию. Договор о сотрудничестве был подписан еще в 2016 году. Ребята общались на английском, посещали школьные уроки, вобщем, с головой погружались в языковую атмосферу. Сотрудничество продолжится и в этом году. Планов у педагогов, что называется громадье. Очередной День лицеиста стал новой отправной точкой для еще одного плодотворного периода длиной в четыре четверти.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ