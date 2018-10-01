В Мозыре с сегодняшнего дня начали включать отопление. Первыми, как и полагается, согреются детские сады, школы, больницы

В Мозыре с сегодняшнего дня начали включать отопление. Первыми, как и полагается, согреются детские сады, школы, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, а также все учреждения социального обеспечения. Контрольные цифры уже достигли необходимых значений. Среднесуточная температура в течение 5 суток не превышала 10 градусов.Именно поэтому решением Мозырского райисполкома тепло начало поступать в учреждения первой группы.Что касается жилфонда, пока проверять батарее на предмет тепла рано. Коммунальники следят за изменением погодных условий. Если среднесуточная температура в течение 5 суток дней продержится на отметке 8 градусов и ниже – отопление подадут и в квартиры. Следующая на очереди группа потребителей – организации и предприятия. Отопление на работе включают по заявительному принципу, то есть после обращения руководителей.