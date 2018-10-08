В Мозыре произошло убийство. Посиделки приятелей завершились поножовщиной

Вечер субботы, чем не повод? В одной из мозырских квартир собралась компания: хозяин жилплощади, двое приятелей и еще одна женщина. Всех их объединяло одно – любовь к алкоголю. Поначалу застолье проходило очень весело, два раза бегали в магазин за добавкой. В какой-то момент, когда владелец квартиры был на улице, а женщина вышла на кухню, между двумя оставшимися мужчинами возник конфликт, в результате которого они схватились за ножи. Один из них оказался проворнее и всадил холодное оружие прямо в грудь оппонента. В этот момент вернулся хозяин и, недолго разбираясь, кто прав, а кто виноват, выставил обоих за двери. Скорую вызвала соседка, которая на лестничной клетке увидела страшную картину: окровавленный человек, а рядом с ним спящий мужчина, впоследствии выяснилось, это и есть убийца. Как оказалось, 41-летнему мозырянину нож попал прямо в сердце.