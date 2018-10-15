В Мозыре милицейская собака Дора вновь показала свой класс, найдя гашиш в кармане 36-летнего местного жителя

Правонарушителя чует за версту. В Мозыре служебная собака Дора на расстоянии вычислила преступника. Во время рядового патрулирования улиц овчарка обратила внимание на проходящего мимо мужчину. Дора подошла к нему, присела и стала лапой показывать на штанину. Милиционеры доверились собачьей интуиции и не прогадали. Во время обыска в кармане мозырянина было обнаружено два фрагмента вещества темно-коричневого цвета. Экспертиза показала – это гашиш, общей массой практически два грамма. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. 36-летний мозырянинзадержан.Кстати, до этого происшествия опять же Дора в Калинковичахво время проверки мест массового отдыха молодежи обнаружила у одного из посетителей кафе сверток с марихуаной.