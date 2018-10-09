Аварийная бригада газовой службы была замечена на территории детского дома. Правда, повод для визита газовиков был отнюдь не чрезвычайный. В канун отопительного сезона сотрудники горгаза объезжают детские учреждения с профилактической целью.

Аварийная служба горгаза всегда на страже безопасности. А в случае с газовыми приборами наибольшую опасность представляет невежество. Незнание элементарных правил пользования приборами может стать причиной чрезвычайной ситуации. Чтобы восполнить пробелы в знаниях газовики приехали в детский дом. В канун отопительного сезона они стараются объехать максимум учреждений образования. В этом году лекцию по теории решили заменить театральным представлением. Детскими словами о жизненно важном. Юные артисты постарались максимально просто и доступно рассказать о свойствах голубого топлива и показать возможные ситуации, которые могут произойти в быту. Для начинающих потребителей важно понимать, какую опасность несет газ, ведь пользоваться газовыми приборами, согласно правилам, можно уже начиная с 12 лет.

На улице воспитанники детского дома тоже ждало своеобразное представление. Дети смогли рассмотреть машину аварийной службы, примерить защитные маски и каски. Кроме положительных эмоций ребята получили еще и урок безопасности.

Лидия Потар, Евгений Степанов. ТКМ