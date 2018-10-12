В канун Дня работников культуры творческая элита города собралась в кинотеатре «Мир»

В малом зале кинотеатра «Мир» собрались единомышленники. Творческая элита города – это работники дворцов и домов культуры, кинотеатра, библиотекари, сотрудники музеев, театра, педагоги школ искусств и музыкального колледжа, актеры, поэты и писатели, художники и музыканты. Слова поздравлений прерывала череда награждений. Десятки грамот и благодарностей, и заслуженные аплодисменты тем людям, которые создают настроение, служат прекрасному, хранят традиции и учат видеть красоту в обыденном.

Сегодня отрасль культуры в Мозырском районе представлена целым спектром направлений искусства. На Мозырщине работает 70 коллективов со званием «народный образцовый», в их числе 5 со званием «заслуженный коллектив РБ».