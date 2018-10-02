В чем сила? В газовом баллончике

15 сентября около 23 часов в магазине «Белые Росы» между компанией молодых людей из трех человек и еще одним парнем возник конфликт. Ссора продолжилась за пределами торгового объекта, на улице. Закончилось все неожиданно. Молодой человек, осознав, что силовое преимущество не на его стороне, взял газовый баллончик, а после распылил его в лицо своим оппонентам. Если вы узнали этого парня, просьба позвонить по телефону: 8-033-617-34-56.