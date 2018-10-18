Увидеть своими глазами то, что хорошо изучил в теории. На Мозырскомнефтеперерабатывающем принимали студентов БелГУТа

Увидеть своими глазами то, что хорошо изучил в теории. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе принимали студентов Белорусского государственного университета транспорта. На базе цеха № 10 «Очистные сооружения» прошла учебная экскурсия. Вместе со студентами на ней побывала наша съемочная группа.

Несколько часов пути за знаниями. Студенты Белорусского государственного университета транспорта приехали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, чтобы своими глазами увидеть те процессы, которые они старательно изучали в теории. На базе цеха № 10 «Очистные сооружения» прошла учебная экскурсия для ребят строительного факультета, обучающихся по специальности «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов». Она состояла из «живых» примеров: работа участка нефтеулавливания, задача которого – физико-механическая очистка производственных стоков, а так же участка биохимической очистки. В роли главного экскурсовода выступил заместитель начальника цеха №10 Денис Недокунев. Он рассказал об особенностях функционирования очистных сооружений завода. В технологических процессах нефтепереработки используются различные вещества, в том числе и опасные. Поэтому среди задач, которые стоят перед коллективом очистных – сделать все возможное, чтобы нейтрализовать химию.

Несмотря на производственную принадлежность, очистные сооружения нефтеперерабатывающего берут на себя нагрузку по очистке хозяйственно-бытовых стоков из трех городов: Мозыря, Калинковичей и Ельска. Но внимание студентов большей части фокусировали именно на очистке промышленных стоков. Ведь экскурсия проводится в рамках предмета «Водоотведение промышленных предприятий».

Лекции и практические занятия в БелГУТе по возможности чаще дополняют экскурсиями. Список предприятий обширный. Польза для студентов – очевидна. Что касается предприятия, такие экскурсии – хорошая возможность подбора кадров. Сегодня в 10 цеху работаю сразу несколько выпускников гомельского ВУЗа.

Заинтересованные взгляды, конкретные вопросы. Очевидно, что для пятикурсников такая экскурсия – действительно уникальная возможность получить знания.

Студенты провели на очистных сооружениях несколько часов. Правда и этого оказалось мало, чтобы отследить все процессы очистки. Ведь территория цеха №10 – это половина территории всего НПЗ, почти 300 гектаров. Но объять необъятное все же попытались.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ