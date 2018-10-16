Утром 16 октября в Мозыре на улице Ульяновская под колесами КИА оказался пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте. По словам 20-летнего водителя кроссовера, пеший мужчина появился на проезжей части внезапно, со стороны встречной полосы. Молодой человек нажал на тормоз, но избежать наезда не удалось. Пострадавший мужчина в машине скорой помощи успел сообщить только свой возраст – 47 лет. В тяжелом состоянии его экстренно госпитализировали.На данный момент в обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы. Если Вам что-либо известно об этом дорожно-транспортном происшествии, просьба позвонить по телефону 21-47-14.