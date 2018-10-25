Учиться распоряжаться собственностью, делать это эффективно и с умом. «Мозырский собственник» приглашает на встречу-учебу

Учиться распоряжаться собственностью, делать это эффективно и с умом. В субботу, 27 октября, в малом зале исполкома состоится встреча представителей жилищных кооперативов. Организатор мероприятия – ассоциация «Мозырский собственник». Она существует в городе с 2014 года и объединяет 156 из 200 домов, принадлежащих ЖСПК. Ее основная роль заключается в содействии надежному, безопасному и эффективному управлению жилой недвижимостью, предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также организации образовательной среды. Рассказывает Андрей Пискун, член правления ассоциации «Мозырский собственник»