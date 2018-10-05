Теплой новость. В пятницу подписано распоряжение исполкома о подаче тепла в жилой фонд

В Мозыре с 5 октября начали включать отопление в жилом фонде. Решение №190 принято Мозырским райисполкомом в связи с установившейся температурой 8 градусов и ниже, а также прогнозом о дальнейшем понижении температуры на улице. Коммунальные службы уже ведут работу по подключению. На запуск отводится 3 дня. В течение 10 дней будут вестись пуско-наладочные работы. В Мозырскомрайжилкомхозе сообщили, что постараются обогреть дома в максимально короткие сроки. Напомним, отопление в учреждениях социальной сферы города (школах, детских садах, больницах) включили еще 1 октября. Следующие на очереди – потребители третьей категории, это предприятия и организации. Подключение тепла осуществляется по заявительному принципу, то есть после обращения руководителей.