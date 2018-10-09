Сто лет на страже правопорядка. Торжественные мероприятия по случаю векового юбилея службы уголовного розыска прошли в Мозыре

Сыщики всей страны в октябре отмечают юбилейную дату. Ровно 100 лет уголовный розыск обеспечивает законность и ведет борьбу с преступностью. Оперативники раскрывают хитроумные преступления, разыскивают без вести пропавших, ведут борьбу против хулиганов и бандитов.

Службу уголовного розыска в милиции называют настоящей кузницей руководящих кадров. В послужном списке каждого начальника есть месяцы и годы, проведенные в статусе сыщика. А опыт, полученный именно в этом отделе, безусловно, влияет на профессиональное становление. Перестрелки, засады, встречи с преступником один на один – будни оперов связаны с риском для жизни. Поэтому в профессии остаются только лучшие. Торжественное мероприятие по случаю юбилея получилось по-семейному уютным и без налета пафоса. В теплом кругу, чтобы поздравить друг друга собрались лучшие оперативники уголовного розыска Мозыря. Те, кто сегодня с честью несет службу. И те, кто уже находится на заслуженном отдыхе. В истории уголовного розыска Мозырщины – много славных имен и много интересных страниц. Рамок одного телесюжета вряд ли хватит, чтобы о них рассказать. Самые увлекательные факты собраны в специальных книгах, выпущенных к 100-летию. Коллекционные подарочные издания гостям мероприятия вручал начальник уголовного розыска райотдела Валерий Зданевич. Валерий Зданевич – один из опытнейших сотрудников мозырского розыска. Сыску он посвятил значительную часть жизни. И воспитал плеяду профессионалов. О значимых результатах работы всего отдела лучше скажут сухие цифры статистики. На долю уголовного розыска приходится порядка 70% преступлений. При этом раскрываемость составляет больше 90%. По сравнению с прошлым годом количество убийств на Мозырщине снизилось в пять раз! За Достойные результаты – соответствующие награды. Но даже в праздники сыщики и эксперты продолжают работать. А среди всех поздравлений чаще всего сегодня звучит: «Пусть вас никогда не посещает птица глухарь»!

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ