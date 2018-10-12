15 ноября истекает срок уплаты имущественных сборов. Земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за земельные участки вносят владельцы гаражей, дач, участков или нескольких квартир. В Мозырском районе к такой категории относится около 32 тысяч жителей. Правда, у части из них есть основания не платить налоги.На сегодняшний день с налоговой рассчиталась только половина плательщиков. Спустя месяц к неплательщикам могут быть применены штрафные санкции.
Рубрика: Новости
Сроки поджимают. Остался месяц на то, чтобы уплатить имущественные налоги
12 октября 2018, 19:04
Отправить ответ