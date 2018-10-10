Спички есть? 36-летний мозырянин нашел повод, чтобы придраться к подросткам, а после жестоко избил одного из них

Спички есть? 36-летний мозырянин нашел незначительный повод, чтобы придраться к группе подростков, а после жестоко избил одного из них. Произошло это на остановке общественного транспорта, на глазах пассажиров всего автобуса. Стоит отметить, что автобус поехал строго по расписанию, никто не захотел вмешиваться и дожидаться развязки.

Спички есть? Отрицательный ответ подростков на вопрос взрослого нетрезвого мужчины стал него веским поводом для проявления агрессии. 36-летний мозырянин от спичек перешел к внешности несовершеннолетних, в частности к длинным волосам одного из них. Смысл оскорбления в весьма смягченном варианте звучал так: настоящий мужик не будет ходить с такой прической. Конфликт разыгрывался на автобусной остановке. Как раз подошел автобус, молодые люди, от греха подальше, решили воспользоваться возможностью и уехать. Однако разъяренный мужчина схватил одного из них, вытащил на улицу и приступил к жестокой расправе. 15-летнего подростка, которому не повезло, бил сильно и больно. К слову, автобус, как ни в чем не бывало, поехал дальше по маршруту. В это время в этом месте проезжал участковый, который не остался равнодушен к вопиющему правонарушению. Хулиган задержан, к слову, он ранее уже был судим за неадекватное агрессивное поведение.