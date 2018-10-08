Сохрани жизнь, «12 недель тишины» и право выбора. Мероприятие в кинотеатре «Мир»

Право выбора дано человеку с рождения. Вот только правильно воспользоваться им может далеко не каждый. На базе кинотеатра «МИР» прошла специализированная программа для молодежи под названием «СОХРАНИ ЖИЗНЬ». Цель данной акции – донести до молодых людей, на понятном социальном наречии, смысл основных христианских скреп. Здесь же состоялась премьера фильма Сергея Гараевского «12 недель тишины», где наглядно демонстрировалось на конкретных жизненных примерах живых людей неверность их выбора.

Жить или не жить? Именно так, с перефразирования Гамлета, начала свою лекцию Ольга Черкасова, представитель фонда «Объединяя сердца». Ее разговорна злободневную проблему не был переполнен статистическими данными, а наоборот, был поставлен в виде диалога с залом. В центре внимания специальной программы под названием «Сохрани жизнь» —современное общество, с его растущими запросами потребления икак оно забыло о традиционных семейных ценностях.Рядом с кризисом семьи в одной упряжке всегда остро стоит проблема абортов. По статистике, в нашей стране количество абортов 30 тыс. в год. Ольга Черкасова, представитель фонда «Открытые сердца» считает, что причин для лишения жизни еще не родившегося человека можно придумать сколько угодно и тем самым попытаться оправдать свою совесть. Но прежде чем пойти к врачу и поставить правильную запятую вдилемме «аборт нельзя рожать».

У каждого человека есть право выбора и это не только конституционная привилегия, это дар, данный при рождении.Но, как часто бывает, молодежь не понимает основ жизни, они считают себя умнее и это делает их более уязвимыми перед жизненными трудностями. Организаторы акции не ставили перед собой цель спасти каждого или навязать свою догму, они лишь попытались донести простыми словами смысл еще не забытой христианской добродетели, а выбор, как жить далее, выбирает для себя каждый сам.

Именно это, но уже видеорядом и конкретными жизненными историями, смог донести до зрителя режиссер фильма «12 недель тишины» Сергей Гараевский. Пронзительное документальное кино о выборе и об утраченных иллюзиях, о несбывшихся мечтах и не рожденных детях. Откровенные истории – лучшая профилактика.

Евгений Степанов, Вероника Шепелевич, Вячеслав Приписнов ТКМ