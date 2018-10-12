Сделан очередной шаг к реализации самого масштабного проекта в истории Мозырского нефтеперерабатывающего завода

На ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» доставили крупногабаритный груз – емкости временного хранения катализатора для строящегося комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.Прежде, чем попасть эту стоянку у НПЗ, емкости проехали сотни километров по пяти областям Беларуси. Гигантский караван из мощных тягачей и машин сопровождения прибыл в Беларусь из Литвы. Вес каждого автопоезда – порядка 150-ти тонн. Диаметр каждой из четырех емкостей – около 7 метров. По совокупности параметров грузоперевозку можно назвать рекордной как для Мозыря, так и для всей страны. При проработке и согласовании маршрута учитывались десятки деталей: от качества дорожного покрытия до инженерных сооружений и высоты линий электропередач.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков обойдется нефтепереработчикам более, чем в миллиард долларов. Этот инвестиционный проект называют самым дорогостоящим на предприятии. Работы на комплексе Н-Oil начались еще в 2014. Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти c 75% до 90%, нарастить объемы выпуска товарных дизельного топлива и гидроочищенного вакуумного газойля. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов, снизится производство мазута. Содержание серы в нем уменьшится до 1%. Сейчас на всех объектах строящегося комплекса ведется монтаж оборудования.