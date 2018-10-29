С комсомольским приветом. В 12 школе открылся музей ВЛКСМ

Вековой юбилей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи в Мозыре отметили весьма масштабно. В городе высаживали памятную аллею, проводили мероприятия с участием школьников, студенческой молодежи и ветеранов комсомола. В канун праздничной даты многочисленных гостей принимала 12-я школа: здесь открылся обновленный тематический музей, и прошла встреча комсомольцев разных лет.

Из маленькой выставочной комнаты в полноценную экспозицию – всего за пять лет. В свое время, организацию и открытие Музея истории комсомола Мозырщиныв 12-й школе взяли на себя руководители и члены местной ветеранской организации. Именно эти люди стояли у истоков формирования, развития и роста одной из самых многочисленных общественных организаций Советского союза. К слову, в свое время, мозырская комсомольская организация была крупнейшей в регионе. Она насчитывала более 16,5 тысяч человек. И сегодня, когда ВЛКСМ отмечает вековой юбилей, вечно молодые душой комсомольцы, собрались, чтобы в торжественной обстановке дать старт жизни нового большого городского музея.История комсомола – это овеянная ореолом романтики биография нескольких поколений. Нынешнее молодое поколение о боевом подвиге тех лет и трудовых подвигах прославленных стройотрядовцев будет узнавать, изучая выставочные экспонаты. Подлинные плакаты тех времен, печатные издания и буденовки, комсомольский билет и фотографии, на которых присутствующие узнают себя. Здесь же – имена лидеров мозырского комсомола. В 2018-м кто-то из них находится на заслуженном отдыхе, другие продолжают трудиться на госслужбе или в бизнесе, руководить предприятиями и организациями. Все вместе посетили встречу комсомольцев разных лет. Она прошла сразу после открытия музея.В первых рядах – бывший начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки, а ныне успешный бизнесмен и меценатВоскан Чобанян. Из комсомольских семидесятых – пламенный привет.

На протяжении многих десятилетий комсомольский значок был непременным атрибутом активной жизненной позиции и предметом гордости. Одной из важнейших задач комсомольцы считали воспитание детей. Тем, кто сегодня продолжает комсомольские традиции, ветераны оставляют ценный наказ.

Вместе с подрастающим поколением комсомольцы Мозырщины на праздничном мероприятии к 100-летию ВЛКСМ заново написали виртуальную книгу. Она получилась яркой, творческой, веселой и задорной. Такой, какими всегда были и остаются комсомольцы разных лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ