Разыграли ЖК-телевизор и поздравили мам. Мероприятия в кинотеатре «Мир»

В воскресенье 14 октября в кинотеатре «Мир» поздравляли мам и победителей конкурса детских рисунков. А еще – определили обладателя новенького ЖК-телевизора.

В холл кинотеатра «Мир» мозырянин Александр Иванович заходит в сопровождении супруги и двух внуков. В глазах мужчины – удивление и радость: всего час назад он неожиданно стал обладателем новенького ЖК-телевизора. Внук и внучка не совсем понимают ажиотажа вокруг. Но, как оказалось, именно благодаря им дедушка победил в розыгрыше.

Испытать свою удачу в очередном розыгрыше кинотеатра пытались сотни зрителей. Несколько недель они смотрели блокбастеры и комедии, приходили на семейные показы мультфильмов. И после сеансов бросали билетики в специальный ящик. Имена счастливчиков, получивших призы, стали известны при помощи одной из юных посетительниц «Мира».

В этот же праздничный день в кинотеатре подвели итоги конкурса детских рисунков «Мамина улыбка». Своих любимых мамочек рисовали десятки школьников и дошколят. Голосовали за лучшую работу зрители. Впрочем, проигравших в этом конкурсе не было: каждому участнику вручены призы и подарки.

Программу дополнило развлекательное шоу от веселой Карамельки. Тон мероприятию задали музыка, песни, конкурсы и детский смех. Новый розыгрыш с ценными призами, сообщили в кинотеатре, скоро стартует. Его победитель станет известен в канун Нового года.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ