Праздничная эстафета по вручению благодарственных писем родителям лучших следователей РОСК продолжается

В преддверии профессионального праздника белорусских следователей, который отмечался в середине сентября, у ведомства появилась новая традиция – благодарить родителей своих наиболее результативных сотрудников. Праздничная эстафета по вручению благодарственных писем продолжается.

К главе Калинковичского района Сергею Гвоздю с приятной миссией приехал начальник Мозырского отдела следственного комитета Андрей Вашкевич. Поблагодарить за сына – Виктора Гвоздя, сотрудника РОСК, который по результатам работы признан одним из лучших.

Сергей Гвоздь свою карьеру начинал в правоохранительных органах. Сын Виктор пошел по стопам отца. Ответственный, исполнительный, справляется с любым объемом работ, уже наставляет молодых сотрудников. Такую характеристику из уст начальника сына слышать приятно.Традиция благодарить родителей следователей появилась в преддверии нынешнего профессионального праздника. Мотивировать на результативную работу – главная цель праздничной акции. Кроме того, лучшие сотрудники награждаются грамотами, премиями и ценными подарками.