Практический семинар. Сотрудничество районной администрации и совета депутатов в плане благоустройства сельских населенных пунктов в Год малой Родины

Плодотворное сотрудничество районной администрации и совета депутатов, учреждений и организаций в плане благоустройства сельских населенных пунктов в Год малой родины. Эту тему на примере Мозырского района обсудили представители всей Гомельской области.

Председатели районных советов депутатов со всей Гомельской области собрались в Мозыре, чтобы на примере нашего района ознакомиться с тем, как происходит взаимодействие районной администрации, народных избранников и организаций в плане благоустройства. Выездной семинар начали с истории, с истории края. Нынешний замок, построенный к 850-летию Мозыря – это не доскональная реконструкция исторического объекта, скорее это воссоздание образа и колорита того времени. Гостей встречали князь с княгиней. Атмосферу дополнял коллектив средневековой музыки «Альба Рутенья». Но главная цель визита гостей –это познакомиться не столько с городом, а в первую очередь с сельскими населенными пунктами. На границе Михалковского сельсовета, как водится, хлеб-соль и небольшой ознакомительный экскурс в цифрах. Участники семинара увидят все своими глазами. Демонстрация наиболее удачных форм работы, достижений, обмен опытом. Это задачи практического мероприятия.

На базе Михалковского лесхоза обсудили насущную тему – борьбу с жуком-короедом и то, как можно восстановить поврежденные вредителем участки леса.Одна из мозырских традиций – проведение субботников и месячников по благоустройству. Участники полезного мероприятия – райисполком, организации, спасатели и военные, молодежь и просто неравнодушные жители – высаживают деревья и наводят порядок на земле. Мотивировать людей на полезный труд, на неравнодушие к родному краю – задачи районных советов депутатов. Именно на людей, на их проблемы и нужды, в целом, направлена деятельность народных избранников. Эта форма работы, в том числе и реализуется в рамках проведения Дней сельского совета. Мозырская районная администрация работает в тесном сотрудничестве с местных советом депутатов. Как известно, сила в единстве. В этом случае, единство означает сделать все по максимуму для блага района.Совхоз-комбинат «Заря»–это сельскохозяйственный бренд не только Мозырщины, но и всей Гомельской области. Руководитель Олег Слинько – депутат районного и областного Совета Депутатов рассказывал коллегам, как из года в год удается оставаться в экономических лидерах, а при этом еще и развиваться. Участники выездного семинара познакомились и с деревней 21 века – Михалковской Рудней. Этот сельский населенный пункт по наличию инфраструктуры и благоустройству может смело ровняться с городом. И это не голословное заявление, а мнение местного жителя – 10-летнего Евгения Репкина. Практический семинар, посвященный теме совместной работы местного управления и самоуправления, учреждений и организаций, расположенных на территории Мозырского района, по благоустройству сельских населенных пунктов в Год малой родины, завершился пленарным заседанием. Именно здесь была аккумулирована вся собранная информация и подведены итоги.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ