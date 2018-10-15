Поздравления в роддоме в День матери

14 октября мозыряне отметили День матери. Поздравления для самых близких и родных людей звучали везде, вне зависимости от возраста, социального статуса и профессии. Праздник традиционно призван напомнить об одном из важных женских призваний – продолжать жизнь на земле. Не случайно, гостей с подарками встречали в Мозырском родильном доме.

У каждой из прекрасных женщин, собравшихся в актовом зале родильного дома, на руках – крохотный живой комочек. Счастье материнства одни из них познали неделю назад, другие – всего пару дней. И в солнечное воскресенье 14 октября счастливые мамы принимали поздравления и подарки от районной администрации.

День матери белорусы отмечают уже более 20-ти лет. Он имеет свою историю, традиции и с каждым годом по популярности приближается к Международному женскому дню. Гости роддома – представители райисполкома, Совета депутатов и глава районной медицины, — не скупились на добрые слова в адрес тех, кто подарил жизнь новым жителям региона.

Первые крики малышей в мозырском роддоме слышат ежедневно. Уровень рождаемости сегодня составляет 9,8% на сто тысяч населения. С сентября этого года учреждение стало еще на шаг ближе к семьям новорожденных: новоиспеченным отцам и родственникам разрешили посещать рожениц с детками прямо в палатах.Всем молодым мама в честь праздника вручили нужные подарки – комплекты для их деток. Кстати, только за время пребывания в роддоме нашей съемочной группы, на свет появились еще два малыша – мальчик и девочка.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ