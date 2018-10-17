Поздравление от «Белой Руси» в День матери

14 октября в Мозырском роддоме на свет появилось четверо малышей. Мозырянок, которые стали матерями, можно сказать, в профессиональный праздник на всю жизнь, поздравили представители общественной организации «Белая Русь».

В Мозырском роддоме в День матери четыре мозырянки поспособствовали тому, что население района увеличилось сразу на двух девочек и двух мальчиков, вот такое гендерное равенство. Счастливые мамы не скрывают своих эмоций и не исключают того, что спустя время вернуться в роддом, ради себя и ради белорусской демографии. У Елены Власенко на церковный праздник Покров пресвятой Богородицы родилась девочка, это четвертый по счету ребенок. У Марии Вершук старшая дочка, у которой в это воскресенье появился маленький братик. В роддоме шутят –

это минимальный комплект для белорусок.Счастливых мам пришли поздравить представители общественной организации «Белая Русь». Как водится, с подарками.Главное пожелание – чтобы малыши поменьше плакали, побольше спали и набирались сил, на радость родителям и всей стране.

Виктория Синицкая, Евгений Степанов. ТКМ