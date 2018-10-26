Победители республиканского конкурса – бригада аварийно-диспетчерской службы предприятия «Мозырьгаз»

Бригада аварийно-диспетчерской службы предприятия «Мозырьгаз» одержала уверенную победу на республиканском конкурсе профессионального мастерства. Обойдя шесть сборных, мозыряне стали лидерами смотра-конкурса «Лучшая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз».

Бригада в составе мастера Сергея Чучваги, слесаря Николая Трошко и водителя Сергея Кулаковского сегодня – герои своего предприятия. В середине октября команду газовщиков признали лучшей в республике. На смотре-конкурсе «Лучшая аварийная бригада ГПО «Белтопгаз»мозыряне обошли шесть сборных страны.

Соревнования проходили в столице и состояли из трех этапов: проверка теоретических знаний, проверка укомплектованности бригад необходимым оборудованием и инструментами и выполнение практической вводной.Мозырские газовщики признаются, сложности были, но соперникам было еще труднее.

Все эмоции конкурсных дней остались позади. Победители высокого уровня приняли поздравления, порадовались подаркам и… вернулись на рабочие места. Ведь звание лучших они подтверждают не только на конкурсах, но и в обычные рабочие будни.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ