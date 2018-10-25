Открылся Первый форум регионов Беларуси и Украины. Двусторонняя встреча прошла сегодня и в Мозыре. В рамках круглого стола его участники обсудили вопрос развития речного судоходства между соседними странами.

Вопросы развития речного судоходства между Беларусью и Украиной обсудили участники круглого стола на I Форуме регионов. Представители министерств и ведомств, деловых кругов двух стран приехали в Мозырь, чтобы еще на один шаг приблизиться к реализации проекта транспортного логистического водного коридора. В числе главных рассматривался инвестиционный проект по строительству речного порта и инфраструктуры к нему в деревне Нижние Жары Брагинского района.Идею формирования нового транспортного коридора для перевозок грузов из Беларуси водным путем по Днепру и Припяти в порты Черного, Средиземного, Каспийского морей и придунайских государств рассматривалась давно и на различных уровнях. Большую заинтересованность в возрождении водных перевозок высказала и украинская сторона. По словам экспертов, Днепр сегодня использует максимум 5% своего транспортного потенциала. На Херсонщине скоро приступят к строительству нового морского порта. Крупный проект предусматривает восстановление водной магистрали Е-40. Она соединит Украину и Польшу через Беларусь реками Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. И первым этапом этого проекта является запуск сообщения Херсон-Мозырь. Потенциальный товарооборот между двумя нашими странами составляет более 10 миллионов тонн в год. Из Украины в Беларусь водным транспортом можно поставлять зерно, масличные культуры, универсальные контейнеры, строительные материалы, овощи и фрукты. В Украине имеют спрос белорусские продукты нефтепереработки, калийные, азотные и другие минеральные удобрения, шины, продукция деревообрабатывающей промышленности, сельхозтехника, грузовые автомобили.

Реализация проекта транспортного сообщения между Украиной и Беларусью откроет новые перспективы и возможности для партнерских взаимоотношений, будет способствовать налаживанию торговых связей с другими странами. Среди других экономических и инфраструктурных плюсов для регионов — разгрузка дорог от крупногабаритного транспорта и новые рабочие места для жителей близлежащих к портам населенных пунктов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ