Особо ценные моменты радости. Трогательный концерт прошел в онкодиспансере

В стенах Мозырского онкодиспансера идет ежедневная ежеминутная борьба за жизнь. Поэтому моменты радости здесь имеют свою особую цену. И таким моментом стал искренний и яркий концерт вокального коллектива «Земляки». Проведением этого мероприятия в медучреждении отметили сразу три праздника: День пожилых людей, День матери и столетний юбилей комсомола.В качестве почетных гостей пригласили ветеранов, людей, которые трудились долгие годы, которые делали все возможное, чтобы облегчить страдания и спасти жизни