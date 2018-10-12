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Рубрика: Новости

Особо ценные моменты радости. Трогательный концерт прошел в онкодиспансере

12 октября 2018, 19:03

В стенах Мозырского онкодиспансера идет ежедневная ежеминутная борьба за жизнь. Поэтому моменты радости здесь имеют свою особую цену. И таким моментом стал искренний и яркий концерт вокального коллектива «Земляки». Проведением этого мероприятия в медучреждении отметили сразу три праздника: День пожилых людей, День матери и столетний юбилей комсомола.В качестве почетных гостей пригласили ветеранов, людей, которые трудились долгие годы, которые делали все возможное, чтобы облегчить страдания и спасти жизни

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