Октябрь – всемирный месяц борьбы против рака груди.Ежегодно в Мозыре и районе этим видом онкологии заболевает около 80 женщин

Октябрь – всемирный месяц борьбы против рака груди. Такое решение в 1993 году приняла Всемирная организация здравоохранения. Главная цель – привлечь внимание к этому заболеванию. Ведь по статистике рак молочной железы является самым распространенным видом женской онкологии в мире.

Рак молочной железы является самым распространенным видом женской онкологии в мире. Беларусь не исключение. Причем, именно рак молочной железы занимает первое место среди причин смерти женщин от злокачественных опухолей. Ежегодно в Мозыре и районе этим видом онкологии заболевает около 80 представительниц слабого пола. Чем старше, тем больше риски. Если среди женщин до 40 заболевает одна из 250. То после 50 – каждая 15-ая. Причем в последние годы наблюдается тенденция роста. За 10 лет количество заболевших в районе увеличилось на четверть. Борьба с раком молочной железы ведется на государственном уровне. Сегодня онкологи уже подводят итоги. За год исследование прошли около 3000 жительниц района от 50 до 69 лет. Врага нужно знать в лицо. Современная диагностика позволяет выявить опухоли до 5 мм в диаметре. Врач-рентгенолог Виктория Мартынова показывает, как выглядит рак на снимке. Светлое пятно на мониторе – это темное полоса в жизни женщины. И чем оно меньше, тем скорее закончится темная полоса.Врачи призывают обращать внимание на подозрительные симптомы, внимательно относится к своему здоровью, не игнорировать рекомендуемые исследования. И тогда даже страшный диагноз не станет приговором.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ