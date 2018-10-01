Очередной районный осенний субботник

Осень – это не только пора сбора урожая, но и время для генеральной уборки перед зимними холодами. В Мозыре прошел районный субботник. Большинство мозырян провели его на рабочих местах, но были и те, кто вышел на улицы с граблями и метлами.

«Станцию «Мозырь» и «Пхов» не предлагать. Такие ремарки раньше заканчивали многочисленные объявления о съеме или покупке жилья. Но жизнь в отдаленных уголках города может отличаться и в лучшую сторону. В последнее время усилия властей направлены на наведение порядка на окраинах Мозыря. Благоустройство провели на Пхове. Теперь силы бросили на Станцию Мозырь. В день проведения районного субботника в микрорайоне «Железнодорожный» высадился многочисленный трудовой десант райисполкома. Участники субботника разделились на несколько групп. Их работа была различной, но на один результат – сделать улицы «Железнодорожного» ухоженнее и красивей.Очистить склоны от зарослей кустарника, собрать опавшую листву, отскрести вросший в землю бордюрный камень. Участки для проведения районного субботника были выбраны после предварительного объезда. Субботник можно было провести, благоустраивая прилегающие территории или прямо на рабочих местах. В таком случае, заработанные в день субботника средства будут направлены на разработку проектов зон историко-культурных ценностей Мозырского района, а также на благоустройство кладбища «Дрозды».