Нетрезвый 21-летний житель Любани на машине друга устроил погоню по улицам Мозыря

Мозырские инспекторы ГАИ задержали очередного нетрезвого водителя. 21-летний житель Любани (Минская область) на машине друга устроил погоню по улицам незнакомого города.

20 октября около трех ночи инспекторы ГАИ, патрулирующие улицы, обратили внимание на подозрительный Опель, который весьма резво, шумно и с пробуксовкой, стартанул от развлекательного центра «Спутник». Требование об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня. Вначале по односторонней к площади Примостовая, гдеОпель едва не столкнулся с такси. После скрывающийся автомобиль вновь поднялся на гору к МРЭО. Там водитель припарковался и попытался убежать, но был задержан. Оказалось, за рулем Опеля был 21-летний житель Любани, которого командировали на работу в Калинковичи. Свой выходной он решил провести в Мозыре, для этого одолжил у друга машину. После бурной ночи в увеселительном заведении сел за руль. В итоге в отношении него составлено несколько протоколов: за то, что спровоцировал погоню, за то, что сел пьяным за руль, за отсутствие техосмотра. Машина приятеля на данный момент на штрафстоянке.