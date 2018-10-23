Несколько недель назад в Козенках за одну ночь от рук неизвестного хулигана пострадали сразу 11 автомобилей. Личность преступника установлена

Несколько недель назад в Козенках за одну ночь от рук неизвестного хулигана пострадали сразу 11 автомобилей. Милиционеры установили личность преступника. Им оказался учащийся одного из гомельских колледжей.

В Козенках сразу 11 автовладельцев были шокированы, когда наутро обнаружили свои машины, пострадавшие от рук неизвестного вандала. Где-то оказались разбиты фары, где-то оторваны и погнуты номера, некоторые авто лишились дворников. На одном из транспортных средств хулиган металлическим предметом выцарапал емкое матерное слово из трех букв. Причем избирательности не было: среди покореженных авто были Опели, Ауди, Фольксвагены, Мерседесы, Рено и Крайслер.В тех дворах система видеонаблюдения отсутствует. Сотрудникам милиции пришлось изрядно потрудиться, чтоб восстановить цепочку событий и вычислить виновника. Им оказался 18-летний учащийся одного из гомельских колледжей. Молодой человек приехал на выходные домой. Встретился с друзьями, выпили. На автозаправочную станцию сходили за добавкой. Один из приятелей уснул на лавке, второй отправился домой. Студент тоже засобирался, а по дороге стал крушить чужие машины. Свои действия юный хулиган списал на обилие спиртного. События того вечера он не помнит. Молодому человеку придется нести уголовную ответственность. Следственный комитет в отношении него возбудил дело.