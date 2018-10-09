Настоящий подполковник. Командира 1052-го отдельного радиотехнического батальона 8-й радиотехнической бригады Владимира Вишневского в торжественной обстановке проводили в запас

Выход в запас, то есть на заслуженный отдых у офицеров тоже называется дембелем, правда, в отличие от новобранцев служба длится не несколько лет, а несколько десятилетий. Для командира 1052-го отдельного радиотехнического батальона 8-й радиотехнической бригады Владимира Вишневскогосуммарный срок службы в Российской Федерации и Вооруженных Силах Республики Беларусь составила без малого 30 лет. Из них почти 20 лет – в Мозырском отдельном радиотехническом батальоне, где он прошел путь от инженера до комбата. Вся жизнь подполковника связана с армией и о своем выборе он не жалеет.Настоящий подполковник, для которого офицерская честь – это не пустые слова. За время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Принципиальный, порядочный, пример для подражания. Такие слова звучали и в приветственном адресе, и из уст тех, кем комбат Вишневский командовал.Солдаты и офицеры радиотехнического батальона прошли торжественным маршем в честь подполковника Вишневского. Хотя для Владимира Михайловича наступил заслуженный дембель, здесь ему будут рады всегда.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ