Национальная команда Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ начала сезон 2018/2019 в Мозыре

Уже много лет Национальная команда по гребле на байдарках и каноэ, является одной из лучших спортивных команд Республики Беларусь, завоёвывая награды на самых престижных турнирах, отстаивая честь страны и очень приятно, что к успехам мастеров весла, самым непосредственным образом причастны мозыряне, составляющие основу сборной команды. Причём, это касается, как спортсменов, так и тренерского штаба, который возглавляет почётный гражданин Мозыря — Владимир Владимирович Шантарович.