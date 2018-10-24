С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Cпорт

Национальная команда Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ начала сезон 2018/2019 в Мозыре

24 октября 2018, 19:46

Уже много лет Национальная команда по гребле на байдарках и каноэ, является одной из лучших спортивных команд Республики Беларусь, завоёвывая награды на самых престижных турнирах, отстаивая честь страны и очень приятно, что к успехам мастеров весла, самым непосредственным образом причастны мозыряне, составляющие основу сборной команды. Причём, это касается, как спортсменов, так и тренерского штаба, который возглавляет почётный гражданин Мозыря — Владимир Владимирович Шантарович.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»