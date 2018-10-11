На праздничную программу, посвященную Дню матери, приглашает кинотеатр «Мир»

14 октября большое тематическое мероприятие пройдет в кинотеатре «Мир». Его посвятят главному празднику октября – Дню матери. Тех, кто придет на воскресные дневные сеансы кино и мультфильмов, ждут сразу несколько сюрпризов. Один из них – долгожданный розыгрыш ЖК-телевизора. Имя счастливого обладателя главного приза назовут во время подведения итогов недавней акции «Счастливый билет». Также в кинотеатре наградят маленьких участников конкурса рисунков «Мамина улыбка». Яркую развлекательную программу для детей с участием любимых героев готовит «Бум-шоу». Вход на праздник для всех – свободный.