На красной ковровой дорожке – настоящие звезды педагогического сообщества. Учителя Мозырщины начали отмечать свой профессиональный праздник

Первую неделю октября мозыряне посвятили поздравлению любимых учителей. В воскресенье педагоги отметят профессиональный праздник. А пока пополнили коллекции своих наград… Оскарами.

На красной ковровой дорожке – настоящие звезды педагогического сообщества Мозырщины. В канун профессионального праздника – Дня учителя, — самые мастеровитые, яркие, творческие и прогрессивные представители этой сферы принимали заслуженные награды и слушали теплые слова признательности.

Районный праздник превратили в настоящую торжественную церемонию, где вместе с грамотами и дипломами вручали Оскары в различных номинациях. На сцену поднимались десятки профессионалов своего дела. Учителя-предметники, воспитатели детских садов, директора школ. Каждый из них – крепкое звено надежной цепочки под названием «Система образования Мозырского района».Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов педагогического труда.Самые долгожданные поздравления – от любимых учеников, — будут звучать в пятницу в школах и детских садах. Но лучшей наградой педагоги района называют не цветы и памятные сувениры, а результат тех знаний, которые они вкладывают в каждого из нас. И особенно приятно, когда спустя много лет уже бывшие взрослые ученики приводят в родные школьные классы своих детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.ТКМ