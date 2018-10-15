На более чем 8 гектарах, пострадавших от жука-короеда, высажены десятки тысяч саженцев сосны и дуба.

На базе Романовского лесничества прошел субботник. На более чем 8 гектарах, пострадавших от вредоносной деятельности жука-короеда, были высажены десятки тысяч саженцев сосны и дуба.

Этот пустырь в романовском лесу образовался в результате бурной деятельности жука-короеда. Активность, энергичность и плодовитость этого насекомого поражает. На одном дереве может жить до 6 тысяч особей. Чтобы уничтожить всю колонию вредителей, пришлось провести санитарную вырубку. В эту субботу в лесной пустырь вдохнули жизнь и высадили тысячи саженцев. Чтобы противостоять вредителю, посадку сделали смешанной – саженцы сосны чередовали с маленьким дубом.

Солнечная погода, позитивный настрой. Работа на свежем воздухе спорится. На Мозырщине проводится месячник по благоустройству, в рамках которого представители районной администрации посвятили свой выходной родному району. Деятельность весьма полезная, ведь лес – это не только богатство, это будущее.В Год малой Родины без внимания не остался ни один уголок Мозырщины. Субботники – это уже районная традиция, которую поддерживают не только представители администрации, но и те, кто представляет мозырские интересы на самом высоком уровне.В рамках нынешнего субботника, который проходил на базе Романовского лесничества, работа велась на четырех делянках одновременно. Полезную акцию поддержали и сотрудники МЧС, и страховщики, и пограничники.На одной из делянок веласьпосадка саженцев с закрытой корневой системой, это, можно сказать, древесная элита, на которую возлагаются большие надежды. Семена сосны с хорошей генетикой были заложены в питомнике в специальный субстрат, в основе которого плодородный торф из верховых болот. Для дерева – это кладезь витаминов и минералов.

Акция по восстановлению лесов в сезон нынешняя осень – будущая весна в Мозырском районе охватит более 400 гектаров, на которых будет высажено почти два с половиной миллиона маленьких деревьев.

Виктория Синицкая, Евгений Степанов. ТКМ