На базе средней школы № 11 прошел осенний бал, организаторами которого выступили спасатели

Бальные платья и агитационные листовки за безопасность – несочетаемое сочетается. Главное подойти к делу грамотно и нестандартно. МЧС уже давно профилактикой занимается креативно, и эта форма работы себя оправдывает. В средней школе № 11 прошел осенний бал, на который пригласили юных спасателей со всего города. Яркое мероприятие приурочили к республиканской акции «Молодежь за безопасность». Место проведение выбрано неслучайно. Местное звено юных помощников МЧС одерживает победы на тематических слетах не только на районном уровне. Бал проходил в неклассическом формате. Танцы, песни, конкурсы, а в завершении – яркий и динамичный флешмоб.