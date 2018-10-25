Мозырянин пришел попариться в бане и в раздевалке нашел забытый кем-то мобильный телефон. Сейчас он фигурант уголовного дела и обвиняется в краже

Правоохранители призывают мозырян возвращать найденные вещи, к примеру, кошельки и мобильные телефоны, их законным владельцам. В уголовном кодексе присвоение чужого имущества квалифицируется как кража.44-летний мозырянин пришел попариться в бане и в раздевалке нашел забытый кем-то мобильный телефон. Подарку судьбы мужчина радовался недолго. Сейчас он фигурант уголовного дела и обвиняется в краже. Правоохранители в очередной раз напоминают, найденные вещи следует отдавать законным владельцам либо в милицию. Такого рода непорядочность закон трактует как кражу. Ведь это присвоение чужого имущества, оставленного без присмотра. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Это как в песне: на чужом несчастье счастье не построишь.