Мозырский художник Геннадий Уханов приглашает ценителей искусства и настоящих патриотов своей малой родины на очередную выставку

Мозырский художник Геннадий Уханов приглашает всех ценителей искусства и настоящих патриотов своей малой родины на очередную выставку «С этюдником по Мозырщине», которая открылась в музее «Палескаяведа».

Умиротворение, позитивная энергетика, восхищение природой и искренняя любовь к родному краю. Все это отчетливо прослеживается в работах мозырского художника Геннадия Уханова, который с этюдником заглянул в самые живописные уголки Мозырщины, а свои эмоции запечатлел в картинах. На выставке, которая открылась в музее «Палескаяведа», представлено 35 работ. Это пейзажи знакомых мест, пронесенные и отфильтрованные через внутренний мир художника. Картины Геннадия Уханова на первый взгляд просты –незатейливые пейзажи, которых мы в будничной суете порой не замечаем, но которые, если в них вглядеться, поражают своей красотой и глубиной. В этой скромности и отсутствии вычурности –главное достоинство этих работ. Они завораживают, успокаивают и вдохновляют. Геннадий Уханов рисует с детства, окончил художественную школу, работал художником-оформителем, много экспериментировал – пытался выразить себя через абстракцию, но остановился все-таки на реализме. Нынешнюю выставку Геннадий Уханов приурочил к году малой родины. В музее «Палесскаяведа» экспозиция будет находиться до конца месяца.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ