Мозырский объединенный краеведческий музей в День матери приглашает всех мам бесплатно посетить свои подразделения

Провести День матери культурно, с пользой для ума и души, предлагает Мозырский объединенный краеведческий музей. Присоединяясь к марафону самых нежных поздравлений, администрация музея распахнула двери подразделений для всех мам. В воскресенье, 14 октября, они смогут бесплатно ознакомиться с экспозициями краеведческого музея, музея «Палескаяведа», посетить музей-мастерскую Пушкаря и выставочный зал и прогуляться по историческому центру «Мозырский замок». Напомним, с 1 октября все филиалы объединенного музея перешли на осенне-зимний режим работы – с 10.00 до 18.00.